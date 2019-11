Lufthavn sat på den anden ende - kæmpe indsats og falsk alarm

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 6. november 2019 kl. 21:20En kæmpe indsats af politi og specialstyrker har i aften sat lufthavnen i den hollandske hovedstad Amsterdam på den anden ende. Årsagen var en alarm på højt niveau, men den viste sig efterfølgende at være falsk. Man er nu ved at normalisere forholdene i lufthavnen.Det var et fly fra Amsterdam til spanske Madrid, som var omdrejningpunkt for alarmen. Passagererne heriblandt danskere venter nu på afgang mod syden.