Flere turister stukket ned under besøg ved jordansk ruin

Onsdag 6. november 2019 kl. 11:463 spanske kvinder og 2 lokale er blevet stukket ned under et besøg ved en jordansk ruin-seværdighed nær hovedstaden Amman. De er alle 5 bragt på sygehus, men ifølge aktuel info ikke livfarligt kvæstet. Gerningmanden er anholdt. Der foreligger herudover ikke nærmere oplysninger om knivstikkeriet.Den brutale ugerning fandt sted ved de græsk-romerske efterladenskaber i Jerash et halvt hundrede kilometer fra den jordanske hovedstad.