Passager dræbt i bil-kollision med vejtræ - føreren stak af

Tirsdag 5. november 2019 kl. 21:28En 41-årig mand, der var passager, blev i aften dræbt i en voldsom bil-kollision med et vejtræ i nordjyske Nørresundby. Ved rattet sad en 55-årig mand, der stak af fra ulykkestedet, men fundet og anholdt. Han mistænkes for spirituskørsel. En tragisk og frygtelig ulykke.Bilen blev fuldstændig knust. Ulykken var formentlig forårsaget af for høj hastighed.