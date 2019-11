Stort firma med babyartikler i voldsomt økonomisk uføre

Tirsdag 5. november 2019 kl. 20:43Det engelske firma med babyartikler "Mothercare" befinder sig i et voldsomt økonomisk uføre, der helt kan koste det livet. Indtil videre er en langvarig kamp mod den økonomiske overmagt endt med, at virksomheden i hjemlandet England er sat under administration (betalingstandsning) og 2.500 ansatte befinder sig i fare for at miste deres jobs.Den triste situation vil føre til butiklukninger (angiveligt 79). I hjemlandet hvor det hele startede i 1961 og udviklede sig til nu et firma repræsenteret med 1.000 butikker fordelt over 50 lande.