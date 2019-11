9 brutalt myrdet (måske en fejl) på landevej af narkogangstere

Tirsdag 5. november 2019 kl. 18:39Måske var det en fejltagelse, at svært bevæbnede narkogangstere i dag brutalt myrdede 9 personer fra den samme familie ved en aktion på en landevej i det nordlige Mexico. De dræbte var 6 børn og 3 kvinder. De kørte i konvoj, da angrebet blev sat ind og kuglerne fløj om ørerne på alle.Misforståelsen består i, at narkogangsterne muligvis har troet, at konvojen bestod af medlemmer af en konkurrerende narkogruppe.