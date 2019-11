Timelangt drama omkring pistol bevæbnet mand - blev skudt

Tirsdag 5. november 2019 kl. 11:36En 34-årig mand befinder sig på sygehus efter, at han i nat var centrum i et timelangt drama i midtjyske Viborg. Først på et værthus og siden på flere private adresser. Hvor manden i alle tilfælde pistol bevæbnet både truede og var voldelig overfor tilfældige. Han blev skudt af politiet først på natten.Derefter bragt på sygehus, og den aktuelle melding er, at han ikke er livfarligt kvæstet. De nærmere omstændigheder vil i dag komme frem, når manden uden at være tilstede i retten "fremstilles" i grundlovforhør.