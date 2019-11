Musiker død af kræft

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 5. november 2019 kl. 10:56Den innovative musiker i bl.a. metalbandet Mercyful Fate - Timi Hansen er død af kræft 61 år. Han var en fremragende bassist og følgelig også efterspurgt af flere andre bands. Han var aktiv musiker fra 1981 og lige indtil sygdommen fik ham stoppet. Satte sit præg på musikkunsten med flere store hits med sigende tekster.Eksempelvis "Nuns Have No Fun" og "Don't Break the Oath" blandt nogle af de kendte numre fra Mercyful Fate.