Ny ballade i det tyske luftrum - kæmpe strejke i flere døgn

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 4. november 2019 kl. 19:26Forholdene på det tyske arbejdmarked er generelt ikke noget at juble over, og specielt i luften er den helt gal. Derfor er ny ballade på vej til at ramme flypassagerer i denne uge. Lufthansa vil få store vanskeligheder torsdag-lørdag, idet kabine personalet har varslet en kæmpe strejke.Konflikten om arbejdforholdene herunder lønnen har stået på i umindelige tider. Onsdag aften til midnat fløjtes konflikten derfor igang af de ansatte. Det skal man lige kalkulere med, hvis man skal flyve med Lufthanse og luftfartselskabets øvrige selskaber.