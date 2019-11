Hotel brændt ned - det gemte på et helt områdes historie

Mandag 4. november 2019 kl. 11:10Hele weekenden forsøgte et stort antal brandmænd at redde blot en bid af et 117 år gammelt hotel i amerikanske Pennsylvania, men i dag ligger det i ruiner og aske. Det brænder endda stadig i Pocono Manor Resort (som det hedder nu), og store historiske værdier i området er gået tabt.Ingen led fysisk overlast ved den heftige brand, men gæster fra mindst 25 hotelværelser måtte i hast bringes ud fra det, der hurtigt blev et sandt flammehav.Det gamle bygningværk skulle iøvrigt renoveres, hvorfor man nu i stedet kan bygge helt nyt.