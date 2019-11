Usædvanlig mystisk - kunstner anholdt for mord på ung mand

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 4. november 2019 kl. 08:09Mindre bysamfund i nærheden af den svenske hovedstad Stockholm er lige nu omdrejningpunkt i en mystisk og usædvanlig mordsag. Hvori en 26-årig mand i midten af sidste måned blev fundet brutalt dræbt, og en ikke nærmere identificeret kunstner det sidste døgn er blevet anholdt for at stå bag ugerningen.Udover kunstneren er også 4 andre anholdt mistænkt for meddelagtighed i mordet. Den unge mand blev fundet skudt i hovedet og delvis brændt. Liget af ham formodes flyttet fra gerningstedet til et andet lokalsamfund nær Stockholm - hvor det blev fundet.