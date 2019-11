Hasard med helbred og liv - elendig luft truer hele Indien

Søndag 3. november 2019 kl. 14:43Befolkningen i det mægtige land Indien er truet på deres fremtid. Luften ikke mindst i storbyerne bliver stadig værre, og har nu nået et niveau, hvor de røde lamper ikke kun blinker, men permanent er tændt. At opholde sig i hovedstaden Delhi i dag er at spille hasard med helbred og liv.Luften i Delhi er nu 7 gange dårligere (og farligere) end luften i den kinesiske hovedstad Beijing. I det andet kæmpe land Kina er det slemt nok.Skoler i den indiske hovedstad er lukket, og der er udleveret 5 millioner masker til skoleelever - men det er en dråbe i havet. Mindst 30 ankommende udenlandske fly er omdirigeret. Al udendørs aktivitet er lammet.