Skuespiller død på sin sofa

Søndag 3. november 2019 kl. 04:49Den amerikanske skuespiller Brian Tarantina er fundet død på en sofa i sit hjem på Manhattan i New York. Han blev 60 år og døde angiveligt af følgerne i forbindelse med kredsløb problemer. Hans død undersøges dog nærmere ifølge aktuel info, idet selvmord øjensynligt ikke kan udelukkes.Brian Tarantina havde stribevis af roller, og han høstede stadig mere anerkendelse for sin udførelse heraf. Han var født i New York.