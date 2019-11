Modeskaber og hans firma lukker - pengekassen er tom

Lørdag 2. november 2019 kl. 23:06Det startede reelt ved årtusindeskiftet for den amerikanske modeskaber Zac Posen og det firma, han efterfølgende byggede op. Nu tæt på det næste af 2 ti-årskifter siden er det slut. Kassen er tom, og firmaet lukker. Dermed er det imidlertid næppe slut med hans design til kendte indenfor bl.a. scenekunsten og film.Det var på den måde, den meget unge (nu 39-årige) Zac Posen slog an. Fik gang i modedesignet og det hele så udviklede sig - nok til noget uoverskueligt. En ting er nemlig at være kreativ og skabe modesucces. Noget andet at drive virksomhed økonomisk og organisatorisk.