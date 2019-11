Mand fundet druknet ved bro

Lørdag 2. november 2019 kl. 12:31En ikke nærmere identificeret mand i 50-60 års alderen er først på formiddagen fundet druknet ved den fynske Svendborgsundbroen. Forbipasserende observerede den livløse mand i vandet og slog alarm. Redning kunne konstatere, at han var død. Hvorefter man nu forsøger at finde ud af hans identitet.Politiet har efterfølgende oplyst, at der ikke synes at være noget mistænkeligt i forbindelse med mandens død.