- Igen skyderier i København - målet var fitnesscenter

Lørdag 2. november 2019 kl. 09:08Øjensynligt blev der ikke skudt for at ramme personer, og ingen er ej heller blevet ramt under skyderi i Valby i København sent i aftes. Målet har efter politiets foreløbige undersøgelser været et fitnesscenter (bygningen), der er afffyret adskillige skud imod.Efterforskningen fortsætter i dag for om muligt at finde ud af, hvem der stod bag skyderierne. Endnu er der ingen spor af personer.