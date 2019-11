Muggen ost fjernes fra hylderne

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 1. november 2019 kl. 22:07Man er i færd med at fjerne muggen os fra hylderne i Netto supermarkeder over hele landet. Det drejer sig om 180 g pakker "Løgismose Let Knas Ost" med holdbarhed datoer fra 3. november til nytåraften. Varebetegnelsen lyder altså meget mere lækker, end osten er...Har man den allerede derhjemme, er det ud med den eller tilbage til butikken, hvor den er købt.