Mand fundet druknet i å

Fredag 1. november 2019 kl. 10:13En ældre endnu ikke identificeret mand er fundet druknet i en å ved sydvest fynske Assens. Forbipasserende observerede manden i vandet og forsøgte at bjærge ham, men forgæves. Tilkaldt redning fik ham op fra vandet, men han var død. Øjensynligt faldet i åen ved et uheld.Hvilket politiet formoder som følge af, at mandens handicap scooter holdt tæt ved åen. Sandsynligheden taler for, at han kørte galt og faldt i vandet.