En person forbrændt, men alle reddet ud af hus på Stevns

Torsdag 31. oktober 2019 kl. 22:19En meget heftig brand i et hus i Karise på Stevns i aften førte til en enkelt forbrændt, men alle blev reddet ud fra flammehavet. Huset ender totalt i aske og ruin efter et sandt inferno. Branden opstod angiveligt i forbindelse med et fyr, og ilden spredte sig med lynets hast.Brandalarmen lød lige efter kl. 20, og det har brændt heftigt lige siden.