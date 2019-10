Mange håndfulde dræbt ved eksplosion under togrejse

Torsdag 31. oktober 2019 kl. 11:46En frygtelig eksplosion-ulykke har ramt et tog i den pakistanske Punjab provins. Mange håndfulde, der var passagerer i 3 udbrændte togvogne, er dræbt. Ifølge aktuel info er det foreløbige dødtal 65. Hvoraf en del sprang i døden fra det kørende tog i forsøg på at slippe fra flammehavet med livet i behold.Den dødbringende eksplosion skete og en brand udviklede sig med lynets hast, da passagerer tilberedte mad i toget på et medbragt gasblus.