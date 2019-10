Bevaringværdig borg brændt ned

Torsdag 31. oktober 2019 kl. 04:25Et stort antal brandmænd har i snart et døgn kæmpet nytteløst for at redde en bevaringværdig, 500 gammel borg på den sydlige japanske ø Okinawa. Størstedelen er nu brændt ned. Borgen Shuri blev erklæret nationalklenodie i 1933 og befandt sig nu på Unescos liste over seværdigheder.Borgen blev bombet under 2. verdenkrig, men siden genopbygget. Et pompøst bygningværk, der nu ligger i aske.