Finanskæmpe sparker direktøren ud og vil have fornyelse

Onsdag 30. oktober 2019 kl. 23:34Alm. Brand A/S har i dag sparket direktør siden 2001 Søren Boe Mortensen ud ad døren. Bestyrelsen vil have fornyelse og søger derfor nu efter en ny mand i spidsen for finanskæmpen, der omfatter bank, forsikring og pension. Hvilket kommer til at skabe uro på virksomhedens underliggende ledelseniveau.En ny mand på topposten vil nemlig have tilpasset organisationen til sin egen "kemi". Også selvom Alm. Brand i dag er velfungerende.