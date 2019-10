Grådigt bureaukrati - bilisterne dropper tur på betalingbro

Onsdag 30. oktober 2019 kl. 21:02Det er på den ene side en karikatur-forestilling at kræve 14 kr. for en bils kørsel på den nye kronprinsesse Marys bro over Roskilde fjord ved Frederikssund, og på den anden udtryk for bureaukratiets grådighed. Men bilisterne reagerer, mange færre kører turen over broen, som åbnede for 1 måned siden."De kloge" havde regnet med næsten 12.000 biler i døgnet, men i sidste uge var tallet 2.662 - et udtryk for folkets protester.