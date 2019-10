Bankrådgiver snød kunder og 2½ millioner kr. i egen lomme

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 30. oktober 2019 kl. 19:50Det lykkedes en nu 52-årig bankrådgiver på Djursland at snyde kunder og dermed 2½ millioner kr. i egen lomme over 7 år frem til 2018. Så klappede fælden imidlertid, og i dag er han idømt fængsel, mens hans tidligere arbejdplads (banken) har holdt et stort antal kunder skadeløse.Bankrådgiveren havde fået kunderne til at skrive under på papirer, de ikke læste ordentligt igennem, og som førte pengene direkte i hans egen lomme. Pengene brugte han på spil.