Bil-kæmper vil være endnu større - planer om fusion

Onsdag 30. oktober 2019 kl. 12:01Italiensk-amerikanske Fiat-Chrysler og franske Peugeot-Citroen-Opel planlægger fusion. De 2 bil-kæmper vil være endnu større. De i forvejen enorme virksomheder er allerede uigennemskuelige for udenfor stående, så hvad dette angår, kan planerne være ligegyldige.Hvad formålet iøvrigt kan være - udover forsøg på at skabe profit, fortaber sig indtil videre i uvisheden. At blive stor/større er jo ikke nogen selvfølgelig og/eller ubetinget succes.