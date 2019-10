Gammel rutebilstation er i fare for at styrte sammen

Onsdag 30. oktober 2019 kl. 09:52Den 60 år gamle rutebilstation nær havnen og banegården i den jyske hovedstad Århus udgør en opsigtvækkende risiko for de 5 millioner årlige passagerer. Der er fare for sammenstyrtning af betondækket over P-kælderen. Derfor skal man nu rømme store dele af området.Der er ikke peget på nogen alternativ løsning i forbindelse med den aktuelle info, som blev udsendt i nat.