Musiker og komponist død

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 30. oktober 2019 kl. 00:10Frontfigur i bandet Dodo And The Dodos - musiker og komponist Steen Christiansen er død 68 år. Han var manden bag de fleste af bandets sange, og hits. Som fx. "Sømand af verden" og "Vågner i natten". Han sluttede sit begivenhedrige liv efter en lang periode plaget af sygdom.Blandt Dodo And The Dodos' og Steen Christiansens markante produktioner var "Re-sepp-ten" til det danske landshold ved fodbold-VM i 1986 - ved starten på bandets musikalske eventyr.