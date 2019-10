Folket får nu det afgørende ord og vil sandsynligvis støtte engelsk leder

Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 22:59Det er i dag lykkedes den engelske premierminister (PM) Boris Johnson (billedet) at få det ellers genstridige parlament til at acceptere valg den 12. december. Dermed får folket det afgørende ord og vil sandsynligvis støtte PM i hans energiske kamp for at få afsluttet efterhånden 3½ års kaos omkring landets farvel til EU. Vælgerne valgte med stort flertal at sige farvel 23. juni 2016. Siden er folkets stemme blevet undertrykt af bureaukratiet og modvillige politikere, demokratiet reelt sat ud af spillet. Først med premierminister Theresa May kom der en farvel-aftale på bordet, derefter revideret af Boris Johnson, som står ved sit standpunkt: ud af EU så hurtigt som muligt. Men også overfor ham blev der stukket kæppe i hjulet.Premierminister Boris Johnson ser derfor frem til parlamentvalget. Hans og det konservative partis popularitet steg markant, straks han havde indtaget PM-posten i juli. Om 1½ måned kendes folkets afgørelse. Hvis valgresultatet som ventet støtter PM, kommer det til at gå hurtigt, og England vil forlade EU med udgangen af januar 2020.