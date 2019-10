Privatfly styrtet ned i villa

Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 21:52Det er stadig sparsomt med info om et flystyrt i et forstadområde i Colonia, Middlesex County i den amerikanske stat New Jersey. Et større 2 motors Cessna fly er styrtet ned i en villa, og der er udbrudt en heftig brand. Der må antages at være adskillige menneskelige ofre, men endnu foreligger ikke oplysninger herom.Dramaet udspillede sig ved middagtid. Det er nu sidst på eftermiddagen i Colonia, som er 5 timer efter dansk tid.