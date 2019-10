Medvinden aftager - det blæser imod de ansatte i energifirma

Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 15:18Det danske energifirma Ørsted med 6.500 ansatte skruer ned for de økonomiske forventninger på vindmøllernes område. Fordi medvinden bogstaveligt er aftagende. Vindmøllerne producerer mindre energi end oprindeligt antaget, og derfor blæser det imod de mange ansatte. Der skal spares.Allerede næste år skal der findes besparelser på mindst ½ milliard kr., og tilsvarende skal der spares de efterfølgende 2 år. Det betyder, at der kommer til at rulle mange hoveder.Der kan læses detaljer om de ændrede udsigter for og om Ørsted på www.orsted.dk (og www.orsted.com).