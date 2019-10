Lastbilchauffør slingrede afsted med 2 promille i blodet

Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 11:20Det vrimler med trafikanter, som er påvirket af alkohol og/eller narko. I aftes var den gal med en lastbilchauffør, der kørte slingrende afsted i fynske Odense - og som senere viste sig at have over 2 promille i blodet. Det var bilister, der gik i aktion og fik chaufføren standset på den farefulde færd.Den temmelig beruserede lastbilchauffør overnattede hos politiet.