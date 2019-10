Fyresedler fyger i køkkenet - 18 mister jobbet i færgerederi

Mandag 28. oktober 2019 kl. 21:20Der er ikke længere økonomi i at drive et centralkøkken i nordvestjyske Hirtshals for færgerederiet Color Line. Derfor fyger det nu med fyresedler i køkkenet, som har eksisteret i 22 år. Alting har imidlertid sin tid, og udviklingen (dvs. forandringerne) i verden går stærkt.Rederiets centralkøkken har hidtil været leverandør til 6 færger, som sejler i Danmark, Norge og Tyskland.