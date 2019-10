Her går det godt... Lego indvier del af nyt kreativt hovedsæde

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 28. oktober 2019 kl. 12:37Det går godt for verdenkendte Lego, som i dag indvier første del af et nyt kreativt hovedsæde i midtjyske Billund. Indvielsen omfatter de første 2 bygninger af 8, med legoklodser i murene og på taget. Et kreativt hjemsted til kreative ansatte. Det er det, virksomheden lever af.Bygningerne, der indvies i dag, har plads til de første 500 af 2.000 ansatte i hovedsædet i Billund. Lego har 17.000 ansatte worldwide.