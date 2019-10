50-årig mand alvorligt kvæstet i københavnsk knivstik-opgør

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 28. oktober 2019 kl. 09:06Modbydelig brutalitet var beskrivelsen på et knivstik-opgør mellem et par mænd i et boligområde i Valby tæt ved hovedstadens centrum sent i aftes. En 50-årig mand blev alvorligt kvæstet, men befinder sig i morgenstunden udenfor livfare. Gerningmanden er anholdt.Politiet nåede at ankomme, inden det lykkedes den ikke nærmere beskrevne gerningmand i ubemærkethed at forlade stedet. I dag fremstilles han i grundlovforhør.