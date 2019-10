Det begynder at ligne et december-valg i England

Søndag 27. oktober 2019 kl. 23:22Magtkampen mellem den engelske regering og især den genstridige del af landets parlament tager en ny drejning i morgen. Hvor premierminister (PM) Boris Johnson vil fremlægge ønske om et parlamentvalg 12. december. De liberale og de skotske nationalister foreslår 9. december, men bundet op på en udsættelse af det engelske EU-farvel til udgangen af januar.PM og regeringen vil vurdere alle muligheder. Det begynder derfor at ligne er valg i december, men der kan hurtigt komme en "kæp i hjulet" i det engelske parlament.EU er indstillet på at acceptere den engelske udtræden med udgangen af månederne november, december og januar. Hvad der iøvrigt sker i den kommende uge, hvor det engelske farvel var planlagt til torsdag - ja, det kan kun de kommende døgn vise.