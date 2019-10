Slingrende bilist anholdt - narko lige så farligt som alkohol

Søndag 27. oktober 2019 kl. 21:48Det er akkurat lige så farligt at være påvirket af narkotika som alkohol, når man sidder ved rattet i en bil. Det dokumenterede en 27-årig mand i aften på det jyske motorvejnet ved nordjyske Ålborg. Hvor han slingrede afsted, påkørte autoværnet og en bil, inden han kørte ind til siden og sank sammen henover rattet.Den unge mand blev anholdt for at køre med både hash og kokain i blodet. Han var så påvirket, at politiet havde svært ved at kommunikere med ham.