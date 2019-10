Rengøring ansatte i biograf myrdet - morder anholdt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 27. oktober 2019 kl. 14:17Et midaldrende par, der var ansat til rengøring i en biograf i den nordhollandske by Groningen, blev i går fundet brutalt myrdet. I dag blev en mord-mistænkt 33-årig mand anholdt under dramatik i byen. Politiet skød ham i benene i forbindelse med anholdelsen. Han var selv bevæbnet med en kniv.Der er mystik omkring mordet på de 2 biografansatte, idet morderen ifølge politiet ikke kendte dem. Ligesom han ikke har beriget sig i biografen. Politiet forsøger at finde frem til motivet for ugerningen.