Kvinde i livfare efter at være ramt og kørt ned af 2 biler

Søndag 27. oktober 2019 kl. 11:46En 79-årig kvinde befinder sig livfarligt kvæstet på sygehus i den jyske hovedstad Århus. Efter at hun i aftes blev ramt og kørt ned af 2 biler i et villakvarter i bydelen Hasle. Kvinden gik ud på vejen og blev væltet omkuld af en forbipasserende bil, hvorefter hun blev kørt over af en efterfølgende bil.Foreløbigt er det politiets opfattelse, at kvinden gik ud på vejen for at orientere sig om et eller andet og overså faren ved at kunne blive ramt af blot et sidespejl fra en bil. Det var det, der skete.