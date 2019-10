Bilist kolliderede med træ og brændte ihjel ved rattet

Søndag 27. oktober 2019 kl. 10:07En endnu ikke nærmere identificeret mand blev sent i aftes dræbt i en dramatisk og brutal solo-ulykke på Strandvejen ved Klampenborg i det nordlige København. Han påkørte en el-mast og kolliderede derefter med et træ, hvorved bilen brød i brand, og han endte livet i flammehavet.Politiet efterforsker fortsat ulykken, som det tog timer at få reddet op efter og igen normalisere forholdene på stedet.