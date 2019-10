Mand fundet død i lejlighed - det efterforskes som mistænkeligt

Lørdag 26. oktober 2019 kl. 18:07Senest på mandag forventer politiet at have forklaring på, hvorfor en ikke nærmere identificeret mand sent i aftes blev fundet død i en lejlighed i vestjyske Esbjerg. Dødfaldet efterforskes som mistænkeligt samtidig med, at man venter på en læges vurdering af dødårsagen.Politiet har ikke oplyst, hvilke særlige omstændigheder omkring fundet af den døde mand, som vækker mistanke.