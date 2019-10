Ung bilist dræbt i voldsom solo-ulykke - kørte ind i træ

Lørdag 26. oktober 2019 kl. 09:24En 20-årig mand blev i morgenstunden dræbt i en voldsom solo-ulykke ved Svendborgsundbroen på det østlige Fyn. Han mistede herredømmet over sin bil og kørte direkte ind i et træ. Hvor han af redningfolk blev fundet formentlig ret kort tid efter ulykken.Man kunne intet stille op for at bringe den unge bilist tilbage til livet. Indtil videre er årsagen til ulykken ukendt.