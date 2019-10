Demo ender i den rene brutale død - 40 dræbt på 1 døgn

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 25. oktober 2019 kl. 23:54Tilbage i tiden havde landet et tyrannisk styre. Så endte det i en international kompliceret krig - og nu skulle der i teorien så genopbygges. Det går bare ikke. Irak er et blodigt land, hvor folkets demo ender i den rene brutale død. I dette døgn er 40 dræbt, tidligere på måneden 150. I alle tilfælde bekæmpet af landets politi.Folkets demo er rettet mod korruption og rummer et krav om bedre levevilkår. Magthaverne forsøger også i Irak at slå folkets oprør ned med våben. I længden kan det ikke lade sig gøre.