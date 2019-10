Turbolens i storbank - direktør fyret og 2 nye kommer til

Fredag 25. oktober 2019 kl. 23:20Turbolensen i en af de store danske banker - Sydbank med hovedsæde i Åbenrå - fortsætter. I dag har bestyrelsen fyret direktør Jan Svarre (den ene af de 3 i direktionen og direktør i 6 år). Man har samtidig placeret den hidtidige økonomidirektør Jørn Adam Møller i direktionen, som desuden får yderligere et nyt medlem.Den således 4. direktør er man nu gået på jagt efter. Bestyrelsen ønsker med dispositionerne at styrke organisationen omkring betjeningen af bankens kunder. Et behov som det kommende 9 måneders regnskab nok vil dokumentere.