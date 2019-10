Forældre var et dårligt eksempel for unge til 18 års fødseldag

Fredag 25. oktober 2019 kl. 22:03Forældreparret til en 18-årig mand, der i aftes fejrede sin fødseldag på et diskotek i østjyske Vejle, var et dårligt eksempel, kan man roligt konstatere. Parret drak så meget, at deres fuldskab skabte først stridigheder med ansatte på diskoteket og efterfølgende med tilkaldt politi.Forældrene blev bedt om at forlade stedet. Om de var på vej tilbage, er uvist - men først på natten observerede politiet dem i bil. Manden sad ved rattet, blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Så kan det vist ikke blive et dårligere eksempel for unge...