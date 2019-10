Brød sammen - soldat myrder 8 andre soldater under vagtskifte

Fredag 25. oktober 2019 kl. 16:05Militæret i sydøstrussiske Zabaikalsk er ramt af en brutal tragedie. En værnepligtig soldat fik et psykosammenbrud i forbindelse med et vagtskifte og myrdede 8 andre soldater. Han skød ubehersket omkring sig, og katastrofen var uundgåelig. Yderligere 2 soldater blev alvorligt kvæstet.Det lykkedes at passificere og anholde den skydegale soldat.