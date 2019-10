Mand i kabinescooter påkørt af tog og livfarligt kvæstet

Fredag 25. oktober 2019 kl. 08:23En 72-årig mand i kabinemotor blev først på natten påkørt af et tog i den fynske by Ringe. Hvor han holdt indenfor bommene, da toget kom kørende. Han blev livfarligt kvæstet bragt til universitetsygehuset i Odense, hvorfra en aktuel melding er, at hans tilstand er stabil.Det er endnu uforklarligt, hvordan manden er endt indenfor bommene.