19-årig forsvundet mand fundet druknet i åen i Odense

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 24. oktober 2019 kl. 17:46En 19-årig mand fra østfynske Nyborg, som ved sidste weekends start forsvandt under en bytur i Odense, er fundet druknet. I går indledte dykkere eftersøgning i åen i Odense, efter at han øjensynligt var set på stedet. Sent i aftes blev liget af den unge mand så fundet.Der foreligger ingen nærmere forklaring på den tragiske hændelse.