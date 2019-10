Bank lægger op til ny plan for butikken - og mange fyringer

Torsdag 24. oktober 2019 kl. 10:07Selvom bankerne bliver et stadig dyrere bekendtskab for kunderne, med stigende gebyrer herunder nye opfindelser af gebyrer, er det ikke nok til driften af paladserne med de mange ansatte. Nu lægger den nordiske storbank Nordea op til en ny plan for hele butikken - og i den forbindelse mange fyringer.Der er således afsat 1.500 millioner kr. til betaling for ansattes fratrædelse. Hvor mange hoveder, der kommer til at rulle for det beløb, er endnu ukendt.