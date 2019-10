Mere IT-kaos i skattevæsenet - folk må vente på deres penge

Onsdag 23. oktober 2019 kl. 22:57Folk, der har betalt for meget i skat af deres boliger, må vente yderligere på deres penge. Fordi der er mere IT-kaos i skattevæsenet. Som nu også udskyder den nye ejendomvurdering til 2024. I stedet for at betale skatteyderne bruger man penge på mere bureaukrati. Herunder et nyt IT-tilsyn. Det er tilladt at grine her!Siden 2013 har politikerne lovet, at skattevæsenet ville komme til at fungere, og i 2017 enedes man om at indføre ny boligbeskatning. Hele Danmark venter stadig...