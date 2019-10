39 lig fundet i lastbils anhænger - et chokerende mysterium

Onsdag 23. oktober 2019 kl. 12:35En lastbil ankommet fra Bulgarien er tilbageholdt og chaufføren anholdt i Essex øst for London. Dens anhænger var nemlig fyldt med 39 lig. Både en chokerende opdagelse og mysterium, som det engelske politi nu kæmper med at løse. Chaufføren var en 25-årig nordirsk mand.Politiet kender ikke de dødfundnes identitet, som det kan tage lang tid at finde ud af.