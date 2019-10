Marathon-skuespiller død

Onsdag 23. oktober 2019 kl. 09:10Den amerikanske skuespiller John Clarke er død 88 år. Et langt og begivenhedrigt liv, hvori hans marathon deltagelse i TV-serien Horton Sagaen havde sin helt dominerende placering. Idet han spillede sin rolle i over 3.500 afsnit. Helt unikt i perioden fra 1965 til 2004. En lignende energi lagde han for dagen på teaterscenen.John Clarke blev født i South Bend, Indiana og sluttede livet i Laguna Beach, Californien.